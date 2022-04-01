Берлин, 1 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Германские водители могут помочь стране снизить зависимость от России и сэкономить много энергоресурсов, если будут медленнее ездить по автобанам. Такое решение предложил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью, которое опубликовали 1 апреля газеты редакционной группы Funke.

Pixabay.com Топливо

По словам Оздемира, по автобанам совершенно необязательно ездить быстро, можно выбрать более экономный скоростной режим. По мнению Оздемира, если ездить по автострадам с более низкой скоростью, то можно сэкономить большое количество энергии. Кроме того, министр предложил по возможности не брать машину, а ездить на велосипеде, либо на общественном транспорте.

«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии», — пояснил Оздемир.

Стоит отметить, что Оздемир представляет партию «зелёных», которая уже много лет выступает за ограничение скорости на автобанах в Германии до 130 км/час.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что член совета Германии по экономическому развитию при немецком правительстве Моника Шнитцер обратилась к жителям страны с призывом уменьшить потребление электроэнергии и снизить скорость на автобанах приезде на автомобиле.