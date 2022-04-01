Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Запасы нефти высвободить из своих резервов пытаются уговорить Индию и Китай Соединённые Штаты. Об этом 31 марта сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

Нефть Buzzfeed.com

Президент США Джозеф Байден на фоне перебоев с поставками нефти из России объявил о начале поставки на рынок нефти из стратегических запасов США. Одновременно США пытаются убедить другие страны, в частности, Индию и Китай, присоединиться к их инициативе.

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства, Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — пояснил Диз.

По его словам, такие же переговоры ведутся и с Индией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден дал разрешение на расход нефти из стратегического нефтяного резерва страны.

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