Петропавловск-Камчатский, , 02:38 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего бывшего сотрудника Казначейства. Мужчину обвиняют в совершении должностных преступлений сразу по 4 статьям УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сотрудник Казначейства попался взятке в крупном размере, подделке документов и госконтрактов, мошенничестве. Для обеспечения исполнения приговора суд арестовал имущество обвиняемого на сумму более 9 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре по подозрению в коррупционном преступлении задержан ранее судимый экс-заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов.