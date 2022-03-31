Вашингтон, 1 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Члены республиканской партии в палате представителей Конгресса США начали расследование в отношении соцсетей Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, по их мнению, ограничивают распространение новостей о переписке сына американского президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщили инициаторы расследования на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По их данным, администрация соцсетей специально ограничивает распространение публикаций СМИ о данных, найденных на ноутбуке Хантера. В связи с этим республиканцы считают, что вышеупомянутые соцсети специально занимаются цензурой и ограничением свободы слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом США опроверг причастность сына американского президента Хантера Байдена к коррупционным схемам в Китае и на Украине. При этом убедительные доказательства по этому вопросу в администрации президента США Джо Байдена не привели.