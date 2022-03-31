Вашингтон, 1 апреля, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Причастность сына президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена к коррупционным схемам в Китае и на Украине отрицают в Белом доме. Об этом 31 марта сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга для журналистов.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

Бедингфилд спросили, что она может сказать по поводу информации, опубликованной газетой The Washington Post, согласно которой сын президента Байдена, предположительно, получил почти $5 млн от китайской энергетической компании CEFC. Кроме того, у Бедингфилд поинтересовались, поддерживает ли администрация Белого дома точку зрения американского лидера, который во время президентской гонки полностью отрицал участие его сына в каких-либо коррупционных сделках, либо получении им прибыли от компаний в Китае и на Украине.

Бедингфилд указала, что администрация Белого дома полностью поддерживает высказывания президента США, а от лица Хантера Байдена она говорить не уполномочена. Больше директор по коммуникациям ничего добавлять по данному поводу не стала, все дальнейшие вопросы на данную тему она отклонила.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хантер Байден в своей переписке по электронной почте, обнаруженной в якобы принадлежавшем ему ноутбуке, вёл речь о сделке с с конгломератом CEFC China Energy. За нее Байден получил почти $5 млн. Другие письма касались его работы в украинской энергетической компании Burisma Holdings. За эту работу Хантеру Байдену платили $83 333 доллара в месяц или $1 млн в год.