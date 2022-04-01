Москва, , 01:58 — REGNUM Получившие российское гражданство беженцы с Украины получат материнский капитал на имеющихся детей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.

Семейный капитал Propfr.ru

«Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей», — говорится в материале.

Также утверждается, что комитет готовит законопроект о праве получить материнский капитал для отцов в случае смерти матери. Газета уточняет, что оформить заявку на получение средств можно через «Госуслуги» после получения гражданства России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС России заявило, что на российскую территорию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли около 530 тыс. беженцев. Отмечалось, что среди них — более 100 тыс. детей.