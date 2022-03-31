Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 марта — последнего дня первого квартала 2022 года — равномерным снижением на фоне геополитики и макроэкономических данных.

Agregator.pro Снижение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 550,46 пункта (1,56%), до уровня 34 678,35 пункта. S&P 500 подешевел на 72,04 пункта (1,57%), до уровня 4530,41 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 221,76 пункта (1,54%), до уровня 14 220,52 пункта.

Отмечается, что снижение индексов по итогам первого квартала 2022 года — Dow Jones на 5,2%, S&P 500 на 4,7%, Nasdaq на 9% — стало самым существенным с 2020 года, когда показатели падали на фоне пандемии COVID-19.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $6,52 (6,05%), до уровня $101,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 марта снижением на фоне геополитики и макроэкономических данных. Больше других потерял Nasdaq.

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