Южно-Сахалинск, , 01:15 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали в Сахалинской области, сообщает областной филиал геофизической службы РАН.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 119 километрах от острова Симушир Курильской гряды. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 103 километра. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Сахалинской области. Его очаг находится в 26 километрах к востоку от села Венское на глубине пяти километров. Жители Ногликского района ощутили подземные толчки, однако сведений о пострадавших не поступало.