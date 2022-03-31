Днепропетровск, Украина, 1 апреля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. В городе Днепропетровск (переименован властями Украины в Днепр — ИА REGNUM) заместитель мэра распорядился демонтировать спутниковые антенны. Об этом сообщает сайт gorod.dp.ua, ссылаясь на социальные сети.

Dv-gazeta.info Днепропетровск декоммунизированный

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О таком решении городских властей рассказал заммэра Днепра Михаил Лысенко: «Я сегодня долго общался с моими коллегами из разных городов. Они делились своими какими-то ошибками и просчетами. Учится надо на чужих ошибках. Нам в Днепре не нужны ошибки Харькова и Мариуполя. Посему всем Вам сообщаю. Жителям, в первую очередь многоквартирных домов, в срок до 28 марта, необходимо демонтировать/убрать все свои спутниковые антенны с фасадов и кровель Ваших домов».

Эксперты считают, что подобное решение вызвано желанием изолировать жителей от альтернативных источников информации, в частности, от российских телеканалов, доступных через спутниковые антенны.