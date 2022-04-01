Токио, , 00:58 — REGNUM В Японии с 1 апреля возраст наступления совершеннолетия официально снизили с 20 до 18 лет. Закон, вносящий в Гражданский кодекс Японии соответствующие поправки, впервые с момента его принятия более 140 лет назад, был одобрен в 2018 году.

Японские студенты University of the Fraser Valley

Теперь с 18 лет молодые люди в Японии получают права практически на все законные гражданские, экономические и политические действия, кроме возможности покупки табака, алкоголя и участия в азартных играх (с 20 лет).

Одновременно с данным нововведением, в Японии скорректировали возраст, позволяющий вступить в брак. Ранее молодые люди до наступления совершеннолетия в 20 лет могли пожениться с согласия родителей. Для девушек это можно было сделать с 16 лет, для юношей — с 18 лет. Теперь для обоих полов брачный возраст уравнивается и наступает одновременно с совершеннолетием, в связи с чем согласия родителей не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, за принятие закона о снижении возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет проголосовали 169 из 238 депутатов верхней палаты парламента Японии.

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