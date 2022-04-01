Москва, , 00:54 — REGNUM Один человек пострадал в результате стрельбы, возникшей в ходе конфликта между группой людей на востоке Москвы. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Драка Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция

Информацию о возникшем конфликте между пятью гражданами на 2-й Владимирской улице была получена сотрудниками правоохранительных органов вечером 31 марта. По прибытии на место происшествия сотрудниками был обнаружен пострадавший, получивший ранение, предположительно, из травматического оружия.

По предварительным данным, конфликт на бытовой почве возник между группой граждан из пяти человек. Участники конфликта открыли стрельбу из травматического оружия, в результате перестрелки пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован.

Участники конфликта с места происшествия скрылись. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего.

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