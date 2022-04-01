Луганск, , 00:51 — REGNUM Украинские боевики обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике ночью 1 апреля, сообщает пресс-служба официального представительства ЛНР в СЦКК в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 00.00 н.п. Новотошковское — Донецкий», — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что украинские каратели для обстрелов использовали реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». По поселку Донецкий они выпустили 40 снарядов. Сведений о пострадавших и причиненном ущербе для инфраструктуры пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 31 марта украинские боевики обстреляли поселок Донецкий в ЛНР из ствольной артиллерии калибром 122 мм. По населенному пункту каратели выпустили десять снарядов.