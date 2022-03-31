Москва, 1 апреля, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Пророссийские немцы в Германии замкнуты в своей среде и не оказывают влияния на общество. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германист Тимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Пророссийски настроенные граждане в Германии — это исключительно бывшие граждане СССР, в основном русские немцы», — заявил эксперт.

Они живут в закрытом информационном пространстве своей среды. У них нет СМИ, нет политических партий или других инструментов для эффективной агитации, чтобы повлиять на немецкое общество, подчеркнул эксперт. Поэтому они не в состоянии преодолеть свою изоляцию внутри немецкого общества, даже несмотря на организуемые ими акции и автопробеги в поддержку немецко-российской дружбы, отметил политолог.

«Никакого уголовного преследования им за эти акции не грозит, потому что, во-первых, они не угрожают мейнстримному мнению ФРГ, а, во-вторых, потому что в Германии мощная судебная система, и в судах можно отстоять свои права на пророссийскую точку зрения. Германия — это не Украина, хотя там поддержка Киева сейчас и абсолютная», — заключил Борисов.

Напомним, что в Германии прошел автопробег из Кёльна в Бонн в поддержку России. В автопробеге приняли участие примерно 500 человек.