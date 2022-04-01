Москва, , 01:15 — REGNUM Олаф Шольц — дипломат, а не военный, и он всячески уклоняется от разжигания войны. Об этом 3 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

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«Олаф Шольц это такой тип, который идёт на широкую и даже широчайшую конфронтацию, но войны не хочет. При этом он не глупый и прекрасно понимает, что призыв «сонного Джо» к госперевороту в России — это игра с огнём», — заявил эксперт.

Олаф Шольц не воинственен, он «не генерал Гудериан и не фельдмаршал Кейтель», отметил политолог.

«Шольц и в Афганистане-то ни при каких условиях бы не воевал, а уж у себя дома в Европе и подавно. Это — грозный генерал диванных войск. От этого как раз и возникают у него периодические противоречия с откровенными поджигателями войны американского или польского разлива» — заключил Борисов.

Напомним, что Олаф Шольц не согласился со словами Джо Байдена и заявил, что у альянса НАТО нет цели сменить политическую власть в России.