Джозеф Тёрнер, 1 апреля 2022, 07:25 — REGNUM Президент США Джо Байден объявил о планах ежедневно на протяжении 180 дней высвобождать по одному миллиону баррелей нефти из национального стратегического нефтяного резерва в рамках усилий по сдерживанию исторического роста цен на бензин в стране. Это может стать крупнейшим высвобождением нефти за почти 50-летнюю историю резерва США. При этом за последние шесть месяцев США уже дважды использовали свои стратегические резервы.
Американские интернет-пользователи обсудили план под соответствующей публикацией The New York Times.
«Проще просто позволить компаниям бурить, чем иметь краткосрочный план», — пишет @DJFed951.
«По данным Бюро по управлению земельными ресурсами, 60% выданных в настоящее время разрешений на бурение не используется. Именно корпоративная жадность определяет цены, и ничего больше», — отмечает @Newton_TheNew.
«Чистая политика. Как насчет более значимого, стратегического решения, которое вернет нашу страну к энергетической независимости/чистому экспортеру», — интересуется @TDawgtide.
«США потребляют 20 млн баррелей, производят 14 млн баррелей и импортируют 7 млн баррелей нефти ежедневно; поэтому интересно, окажет ли высвобождение миллиона баррелей ежедневно реальное влияние на цену газа?» — размышляет @amsorouh.
«С 2010 года США экспортировали больше нефтепродуктов, включая дистиллятный мазут, углеводородные газовые жидкости и автомобильный бензин, чем импортировали. Чистый экспорт нефтепродуктов вырос до 3,3 млн баррелей в день в 2020 году», — отвечает @FromWright.
«У меня есть идея получше… скажите нефтяным компаниям, что у них есть 90 дней, чтобы закачать еще миллион баррелей в день, или мы удвоим налоги для их индустрии!» — предлагает @skifernie1.
«Даже разрешение на скважину, не говоря уже о бурении, занимает более 90 дней. Кроме того, если повысить налоги, они поднимут цены или прекратят бурение, и цены только вырастут», — объясняет в ответ @Rachel51278369.
«Я сомневаюсь, что это убедит жадных владельцев снизить цены. Они поднимали цены даже на тот бензин, который был закуплен до начала конфликта на Украине», — вспоминает @Gary_Goldenrod.
«Нам нужен план по регулированию цен на бензин!!! Сейчас нет никакого надзора. Владельцы бензоколонок получают огромную прибыль из-за этого кризиса!» — восклицает @neily_oh.
«Если мы выпустим резервы, то Саудовская Аравия просто сократит добычу нефти на миллион баррелей в день. Прекратите истощать запасы и придумайте адекватный план», — просит @JesseTSkinner.
«Пусть Венесуэла, Иран и Россия добывают столько нефти, сколько требуют рынки, и все будет хорошо», — предлагает @ThomasPrass.
Напомним, что на 1 апреля запланирована встреча стран — членов Международного энергетического агентства, которая будет посвящена обсуждению коллективного высвобождения нефти с целью снизить мировые цены, взлетевшие до 14-летнего максимума.
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