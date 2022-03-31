Лондон, 31 марта 2022, 23:59 — REGNUM Британский музыкант Том Оделл чувствует себя «свободным» после ухода из лейбла Columbia Records. Об этом 31 марта поделился портал Music News.
Исполнитель песни Another Love, который впервые был подписан с крупным лейблом в 2012 году, вернулся со своим новым синглом Best Day Of My Life и признался, что «облегчение» от того, что он стал независимым артистом, чувствуется во всей его новой музыке.
Он сказал: «Я чувствую себя таким свободным, таким раскрепощенным, будучи независимым артистом. Честно говоря, в этой музыке чувствуется огромное облегчение от того, что я могу делать именно то, что хочу».
Последним альбомом 31-летнего автора-исполнителя для Columbia был Monsters 2021 года, который достиг Топ-5 в чартах Великобритании.
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