Лондон, 31 марта, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Британский музыкант Том Оделл чувствует себя «свободным» после ухода из лейбла Columbia Records. Об этом 31 марта поделился портал Music News.

Исполнитель песни Another Love, который впервые был подписан с крупным лейблом в 2012 году, вернулся со своим новым синглом Best Day Of My Life и признался, что «облегчение» от того, что он стал независимым артистом, чувствуется во всей его новой музыке.

Он сказал: «Я чувствую себя таким свободным, таким раскрепощенным, будучи независимым артистом. Честно говоря, в этой музыке чувствуется огромное облегчение от того, что я могу делать именно то, что хочу».

Последним альбомом 31-летнего автора-исполнителя для Columbia был Monsters 2021 года, который достиг Топ-5 в чартах Великобритании.