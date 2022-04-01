Москва, , 09:33 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) сообщил о переносе своей новой пластинки. Соответствующая информация появилась в истории на странице музыканта в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 марта.

Гуф Скриншот YouTube

По словам артиста, альбом пришлось перенести «по независящим от него причинам». Новая дата премьеры пока что не разглашается.

Напомним, что изначально альбом Гуфа должен был выйти 1 апреля 2022 года. Релиз должен был стать пятым полноформатным проектом в дискографии рэпера.

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