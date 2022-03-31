Вашингтон, 31 марта 2022, 23:50 — REGNUM Джулиан Леннон, сын британского музыканта Джона Леннона, анонсировал свой седьмой студийный альбом под названием JUDE. Об этом 31 марта рассказал портал Music News.

Джон Леннон
Джон Леннон

Название альбома является отсылкой к песней Hey Jude группы The Beatles, который Cэр Пол Маккартни написал для пятилетнего Джулиана после расставания его родителей.

Мать Джулиана — первая жена Леннона Синтия Пауэлл, с которой покойный фронтмен развелся в 1968 году по причине супружеской измены после того, как ушел от нее к своей второй жене Йоко Оно.

Джулиан назвал сборник, который он создал в соавторстве с Джастином Клейтоном, историей своей жизни. Он сказал: «Многие из этих песен готовились в течение нескольких лет, так что это почти похоже на альбом, посвященный совершеннолетию».

58-летний автор-исполнитель недавно подписал новое соглашение со звукозаписывающей компанией BMG. Альбом JUDE выйдет более чем через десять лет после последнего студийного альбома Джулиана 2011 года Everything Changes.

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