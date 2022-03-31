Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Джулиан Леннон, сын британского музыканта Джона Леннона, анонсировал свой седьмой студийный альбом под названием JUDE. Об этом 31 марта рассказал портал Music News.

Джон Леннон

Название альбома является отсылкой к песней Hey Jude группы The Beatles, который Cэр Пол Маккартни написал для пятилетнего Джулиана после расставания его родителей.

Мать Джулиана — первая жена Леннона Синтия Пауэлл, с которой покойный фронтмен развелся в 1968 году по причине супружеской измены после того, как ушел от нее к своей второй жене Йоко Оно.

Джулиан назвал сборник, который он создал в соавторстве с Джастином Клейтоном, историей своей жизни. Он сказал: «Многие из этих песен готовились в течение нескольких лет, так что это почти похоже на альбом, посвященный совершеннолетию».

58-летний автор-исполнитель недавно подписал новое соглашение со звукозаписывающей компанией BMG. Альбом JUDE выйдет более чем через десять лет после последнего студийного альбома Джулиана 2011 года Everything Changes.

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