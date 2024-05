Лондон, 31 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Пол Маккартни призвал сеть кофеен «Старбакс» прекратить взимать дополнительную плату за молоко растительного происхождения. Об этом 31 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

(сс) Jrwooley6 Starbucks

Бывший музыкант The Beatles является вегетарианцем с 1975 года и в 2009 году вместе со своими дочерьми Мэри и Стеллой основал кампанию Meat Free Mondays. Он также сотрудничал с PETA в различных проектах на протяжении своей карьеры.

Как сообщает Billboard, Маккартни написал письмо генеральному директору «Старбакс» Кевину Джонсону перед своим предстоящим концертом в Сиэтле (США), где расположена штаб-квартира кофейни.

Музыкант призывает Джонсона отменить наценку на растительное молоко в «Старбакс». «Недавно я узнал, что «Старбакс» в США взимает дополнительную плату за растительное молоко в отличие от коровьего», — начал Маккартни. «Должен сказать, что это меня удивило, поскольку я понимаю, что в других странах, таких как Великобритания и Индия, за оба вида молока взимается одинаковая плата, и я хотел бы вежливо попросить вас рассмотреть эту политику и в США».