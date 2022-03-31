Москва, 1 апреля, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Отдельные предприятия могут остановить свою работу, но в целом металлургическая отрасль в Германии не остановится. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германистТимофей Борисов.

antjeverena Газпром в Германии

«Остановки целой отрасли не будет, могут быть проблемы с отдельными предприятиями. Германия же не только из России получает газ и нефть», — заявил эксперт.

Продолжает работать газоносный шельф в Гронингене, поставки идут из Норвегии, какие-то объемы СПГ поступают газовозами, пояснил Борисов.

Напомним, что Немецкая ассоциация металлургической промышленности предупредила о риске остановки заводов в случае прекращения поставок российского газа.