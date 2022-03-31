Лондон, 31 марта, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Британская инди-поп-группа Superorganism выпустила новый трек It's Raining с участием Стивена Малкмуса. Об этом 31 марта рассказал портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Трек, в котором также участвует британский рэпер Дилан Картлидж, является последним превью будущего второго альбома поп-коллектива из Лондона под названием World Wide Pop, следующего за Teenager.

Рассказывая о новой песне, в пресс-релизе группа написала: «Мы всегда были огромными поклонниками Стивена Малкмуса, и нам понравилась идея объединить Малкмуса и Скотта Уокера в странный, почти сломанный хип-хоп трек».