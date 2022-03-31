Донецк, , 23:26 — REGNUM Ракеты из БМ-21 «Град» применили ВСУ в отношении Донецка вечером 31 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Петровский район столицы ДНР украинские формирования обстреляли «Градами» в 17:40 мск и в 19:15 мск. Первый обстрел вёлся из населённого пункта Красногоровка, было выпущено 20 ракет, а также 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Во второй раз ВСУ стреляли из населённого пункта Новомихайловка, выпустив также два десятка ракет. Кроме того, из Новомихайловки в 18:35 мск украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 122 мм.

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