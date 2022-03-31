Лондон, , 23:25 — REGNUM Британских музыкальных поклонников призывают покупать билеты на концерты, чтобы избежать повышения НДС на цены билетов на концерты и развлекательные мероприятия. Об этом 31 марта рассказал портал NME.

Концерт (сс) dotigabrielf

О повышении на 7,5 процентов, которое начнется с 1 апреля, было объявлено перед весенним заявлением канцлера 23 марта. В настоящее время НДС на билеты в Великобритании взимается по ставке 12,5 процента, но Риши Сунак намерена восстанавить налог до допандемического уровня в 20 процентов.

Руководитель фонда Music Venue Trust Марк Давид написал в своих социальных сетях: «Супер распродажа билетов без НДС — последний день закрытия! Завтра правительство Великобритании вернется к налогообложению концертов, установив одну из самых высоких ставок НДС на билеты в мире».

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