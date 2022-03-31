Москва, , 23:38 — REGNUM Казахстан — ненадежный союзник, его руководство двулично, и России стоит пересмотреть отношения с этим государством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью изданию EURACTIV заявил о том, что Казахстан не будет поддерживать РФ и намерен соблюдать режим антироссийских санкций.

«Заявление Сулейменова о том, что Казахстан «не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны ЕС и США» показывает двуличную природу казахского руководства, каковой она всегда и была», — заявил эксперт.

Казахстан — ненадежный союзник, на которого нельзя положиться в трудной ситуации, отметил политолог.

Казахстан в силу своего географического положения и ограниченности транзитных маршрутов на внешние рынки вынужден сотрудничать с Россией и быть членом ЕАЭС и ОДКБ. Однако он видит это сотрудничество как дорогу с односторонним движением, где можно урвать максимум для себя и ничего не давать взамен, констатировал Александров.

«Вот и в этой ситуации Казахстан пытается сохранить свои связи с Западом, хотя понятно, что ЕАЭС уже не сможет работать с Западом в прежнем режиме. Так что Казахстану придется выбирать, с кем он — с Россией или с Западом. Москве же стоит перестать предоставлять Казахстану экономические преференции, если станет очевидно, что эта страна намерена следовать в фарватере западных санкций против России», — заключил политолог.