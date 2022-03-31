Москва, , 23:21 — REGNUM Обнаруженные в Чёрном море дрейфующие морские мины не могут быть российскими, так как мины такого типа давно отсутствуют в арсенале ВМФ России, сообщил 31 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морская мина Navylive.dodlive.mil

Он уточнил, что обнаруженные в акватории Чёрного моря мины типа «изделие 730» утилизированы в России ещё до 2016 года.

«Так, в заявлении министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве «бесконтрольных дрейфующих боеприпасов». Данное заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью», — пояснил Мизинцев.

«Обнаруженные морские якорные мины российскими компетентными специалистами идентифицированы как изделие 730, состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины», — сказал Мизинцев.

«В Военно-морском флоте России мины подобного типа на вооружении отсутствуют (утилизированы еще до 2016 года)», — добавил он.

При этом Мизинцев напомнил, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного до сих пор заблокированы украинскими минными заграждениями свыше 60 иностранных судов.

«Созданные киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море», — сказал Мизинцев.

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