Москва, , 00:50 — REGNUM Испания, скорее всего, поставила Украине устаревшие вооружения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре) Ministry of the Presidency. Government of Spain

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«Испания действует в унисон с другими странами НАТО, показывает свою «солидарность». Точно так же в свое время фашистский диктатор Франко направил в помощь Гитлеру на восточный фронт «Голубую дивизию», — заявил эксперт.

Сейчас Испания направила несколько самолетов с оружием на Украину. Сколько и какого оружия — не очень ясно. У Испании ничего нового и современного из оружия нет. Если немного и есть, то она предпочтет оставить современное оружие у себя, отметил политолог.

Поэтому направляются, скорее всего, устаревшие вооружения, возможно, даже те, какими воевала еще «Голубая дивизия» на территории России, считает эксперт.

«В любом случае на фоне поставок из США — это капля в море, которая не сможет оказать серьезного влияния на оснащенность украинской армии. Однако этот шаг Испании стоит запомнить и никогда не забывать. Это та страна, которая всегда будет на стороне наших врагов», — заключил Александров.

Напомним, что министр обороны Испании заявила о поставках на Украину вооружений наступательного характера авиационным путём.