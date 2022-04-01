Москва, , 00:46 — REGNUM Финляндия и Швеция в скором времени войдут в альянс НАТО. Об этом 31 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Столтенберг. НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — вопрос ближайшего времени», — заявил эксперт.

Эти государства и так участвуют в натовских программах и состоят в союзе с натовской Норвегией, отметил Трухачёв.

«Как только они согласятся увеличить военные расходы до требуемых 2% — они подадут заявку, и их на следующий день примут», — заключил политолог.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности включения Финляндии в состав НАТО.