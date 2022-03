Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Американский фанк-исполнитель Toro Y Moi (Чезвик Бандик) представил новый сингл Déjà Vu в качестве четвертого превью своего предстоящего альбома MAHAL. Об этом 31 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Toro y Moi Официальный YouTube-канал Toro y Moi

Сингл Déjà Vu сопровождается видеоклипом, снятым Джастином Моррисом, и появится на MAHAL вместе с предыдущими песнями The Loop, Postman и Magazine.

Toro Y Moi рассказал о новом альбоме: «Надеюсь, вам понравится этот маленький кусочек американского пирога, который я приготовил для вас».

Читайте ранее в этом сюжете: Toro y Moi поделился новым синглом The Loop