Toro Y Moi представил четвертый сингл из будущего альбома
Вашингтон, 31 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Американский фанк-исполнитель Toro Y Moi (Чезвик Бандик) представил новый сингл Déjà Vu в качестве четвертого превью своего предстоящего альбома MAHAL. Об этом 31 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
Официальный YouTube-канал Toro y Moi
Toro y Moi
Сингл Déjà Vu сопровождается видеоклипом, снятым Джастином Моррисом, и появится на MAHAL вместе с предыдущими песнями The Loop, Postman и Magazine.
Toro Y Moi рассказал о новом альбоме: «Надеюсь, вам понравится этот маленький кусочек американского пирога, который я приготовил для вас».