Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Американская певица Coi Leray (Бриттани Коллинз) раскрыла приглашённых гостей на предстоящей пластинке. Соответствующая информация появилась на странице исполнительницы в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 марта.

Coi Leray Скриншот YouTube

Так, на проекте артистки появятся Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти), Polo G (Таурус Тремани Бартлетт), Lil Durk (Дёрк Бэнкс), Chief Keef (Кит Фаррел Козарт), Lil Tecca (Тайлер-Джастин Энтони Шарп) и многие другие популярные музыканты. Общее количество треков в альбоме до сих пор держится в тайне.

Напомним, что премьера альбома Coi Leray под названием Trendsetter запланирована на 8 апреля 2022 года. Будущий релиз станет дебютной пластинкой певицы.

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