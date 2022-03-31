Брюссель, 31 марта 2022, 23:27 — REGNUM В Европейской комиссии 31 марта поприветствовали завершение переписи населения Северной Македонии и публикацию ее результатов.
Как сообщает македонское информационное агентство МИА, пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро назвала достижением страны то, что перепись все-таки удалось провести, впервые за 20 лет.
По словам Писонеро, точные данные о населении необходимы для планирования и реализации должной социальной, демографической и экономической политики.
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