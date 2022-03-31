История вопроса

Северная Македония — единственная страна в Евросоюзе, где перепись населения не проводилась (успешно) уже 18 лет. В этом вопросе конкуренцию ей может составить только Косово. Последняя перепись населения в Северной Македонии происходила в 2002 году. Дальнейшие попытки проведения переписи срывались оппозицией, не желающей признавать увеличение доли албанского населения в стране и опасающейся повторения косовского сценария.



В декабре 2020 года премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев назвал проведение переписи в 2021 году приоритетом правительства.



Весной 2021 года оппозиционная националистическая партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) сорвала проведение переписи населения, под предлогом невозможности её проведения в условиях пандемии. Впоследствии было заключено межпартийное соглашение, согласно которому проведение переписи было отложено на осень, а переписчиков обязали пройти вакцинацию. Также было оговорено проведение местных выборов по окончании переписи.



Пойдя на уступку, правящие в стране социалистическая (СДСМ) и албанская (СДИ) партии подчеркнули, что перепись больше откладываться не будет. Регистрация граждан страны за рубежом началась 1 марта. Внутри страны перепись стартует 1 сентября и продлится месяц. Перепись выгодна прежде всего албанским политическим силам в Македонии.



В 2001 году албанские политические партии заключили Охридское соглашение с представителями македонских партий, согласно которому полиэтничность страны должна отражаться в составе всех государственных институтов страны, а язык, на котором говорят свыше 20% населения страны, должен признаваться официальным.



Согласно переписи 2002 года 30% населения Северной Македонии составляли албанцы. Соответственно, албанские партии требуют, чтобы треть государственных постов занимали албанцы.

В 2018 году албанский язык был признан вторым государственным языком в стране. С 2020 года албанцы возглавляют парламент и МИД Северной Македонии, однако они по-прежнему недовольны уровнем представительства в государственных институтах. Что касается местных выборов, которые пройдут 17 октября, то с их помощью националисты из ВМРО - ДПМНЕ надеются укрепить свои пошатнувшиеся позиции.