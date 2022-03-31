Брюссель, 31 марта, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Европейской комиссии 31 марта поприветствовали завершение переписи населения Северной Македонии и публикацию ее результатов.

JLogan Кабинет для заседаний Еврокомиссии

Как сообщает македонское информационное агентство МИА, пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро назвала достижением страны то, что перепись все-таки удалось провести, впервые за 20 лет.

По словам Писонеро, точные данные о населении необходимы для планирования и реализации должной социальной, демографической и экономической политики.