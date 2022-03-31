Мехико, 31 марта 2022, 22:59 — REGNUM Не менее 34 человек пострадали в результате ДТП в пригороде Мехико, сообщили 31 марта в мексиканском представительстве Красного Креста.
Авария произошла на дороге, ведущей в город Пачука. Из-за отказа тормозов автобус врезался на скорости в ограждение пункта оплаты проезда.
В результате 34 человека получили травмы, причём 12 оказались на больничных койках. Водитель находится в полиции.
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