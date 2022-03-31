Москва, 1 апреля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Испания вооружает Украину из солидарности с альянсом НАТО. Об этом 31 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Испания — член НАТО, и делает это из евроатлантической солидарности», — заявил эксперт.

Российско-испанские отношения с 2017 года ничем выгодно не отличаются на фоне других отношений с европейскими странами, отметил политолог.

«Оружие Испания может отправить на Украину через Польшу или Румынию. Какое — не известно», — заключил Трухачёв.

Напомним, что министр обороны Испании заявила об отправке 10 самолётов с наступательными вооружениями Украине.