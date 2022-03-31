Рим, 31 марта, 2022, 22:54 — ИА Регнум. 61,4% граждан Италии выступают против роста военных расходов, таковы опубликованные 31 марта итоги опроса Euromedia.

Италия

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги призвал уже к 2024 году выполнить норматив НАТО о 2% ВВП на военные расходы, что потребовало бы увеличить военные расходы в Италии на 6 млрд евро в год.

Однако представители популистского «Движения 5 звезд» заблокировали принятия данного решения, сославшись на то, что у страны есть более неотложные нужды, а повышать военные расходы до 2% ВВП именно к 2024 году непременным не является.