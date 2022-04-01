1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 07:28 — REGNUM Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенковао том, что перегруппировка российских войск на киевском и черниговском направлениях, в рамках специальной военной операции России на Украине, нужна для активизации действий для завершения операции по освобождению Донбасса, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Игорь Конашенков Mil.ru

"Браво! Армия России самая лучшая! Спасибо вам, ребята!» — написал Артём Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что перегруппировка российских войск не только не означает снижения интенсивности ведения боевых действий, а скорее наоборот, нацисты начинают нести всё больше и больше потерь.

«Наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям! В общем, началось уничтожение нацистского котла под Донецком! Основные силы Украины не под Киевом, а там, в Донбассе», — пишет Ерёма С.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока нацистов не уничтожат на подступах к Донецку, заниматься освобождением Киева — преждевременное занятие.

«Поддерживаю наших! Почему до сих пор террористы ВСУ и нацбаты безнаказанно обстреливают Донецк?! Пора лишить их любой возможности это делать. Сконцентрируем все силы на донбасском направлении — это позволит в будущем крушить нацистов без оглядки по сторонам», — отмечает Павел К.

Ряд пользователей указывает на то, что как раз таки на донбасском направлении сконцентрирован основной костяк украинских неонацистов, не дающих покоя жителям ДНР и ЛНР.

«Под Донецком до сих пор сидит 70 тысяч бандеровских кастрюль. Выбивать их в лоб — значит, потерять тысяч 40 наших солдат. Это вообще не наш путь. Время играет нам на руку. Окружить и задушить гадов! Это специальная военная операция часть два!» — считает Роман Р.

Часть людей полагает, что после уничтожения бандеровцев под Донецком у Киева попросту не останется причин для того, чтобы дальше оказывать сопротивление.

«Тут логика действий абсолютно понятна. Основной плацдарм ВСУ сконцентрирован в Донбассе. Уничтожим этот гадюшник — остальная Украина сдастся сама. Минобороны это понимает, поэтому и принимает такое решение, а не совершает ковровые бомбардировки Киева», — указывает Валерий Д.

ВСУ. Донбасс Ngu.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, что российское командование на деле доказало, что Вооружённые силы РФ — самые эффективные вооружённые силы, поэтому стоить просто довериться стратегическому плану Министерства обороны России и морально поддержать наших ребят, сражающихся с нацистской гадиной.

«Меня удивляет засилье диванных экспертов, которые по какой-то неведомой причине лучше знают, как следует нашим вооружённым силам воевать, чем наше Минобороны. Забыли вас спросить, блин. Сидите лучше и молчите, а то позоритесь! Военные разберутся, что им следует делать. Как мы видим, Украина четверть своей военной мощи потеряла за этот месяц. И я подчеркну — мощи! Это вторая самая сильная армия в Европе. К тому же идеологически нациков сильно прокачали за эти восемь лет. Сражаются отчаянно, это стоит учитывать. Но даже при всём при этом уже четверть вооружённых сил ликвидировано. Воздуха у Киева нет, от слова совсем. Флота тоже. Вопрос времени, когда подпишут капитуляцию», — уверен Сергей М.

Напомним, 30 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что перегруппировка российских войск на киевском и черниговском направлениях, в рамках специальной военной операции России на Украине, нужна для активизации действий для завершения операции по освобождению Донбасса.