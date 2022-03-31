Флорида, США, 31 марта, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Федеральный судья американского штата Флорида признал недействительными инициированные республиканцами поправки к закону о голосовании, сочтя их нарушающими конституционные права избирателей, сообщает 31 марта Reuters.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Окружной судья США Марк Уокер отменил ряд положений, которые предусматривали сокращение количества урн для голосования, усложнение сбора бюллетеней сторонними организациями и запрет на раздачу еды людям в очереди.

Ранее губернатор Флориды подписал так называемый закон о «честных выборах», призванный сократить пространство для «почтовых махинаций».

Закон, среди прочего, ограничивает продолжительность досрочного голосования, запрещает отправлять заявки на открепительные бюллетени избирателям, от которых не поступало запроса, а также запрещает сквозное голосование.

Представители Демократической партии называют документ «законопроектом о подавлении избирателей» и уверяют, что он усложнит процесс голосования для афроамериканцев и пожилых людей.