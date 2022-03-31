Москва, 31 марта, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Финансовые ресурсы, которые выделялись на проекты Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) по сотрудничеству с Управлением по снижению угроз минобороны США (DTRA), были освобождены от уплаты налогов, сообщает 31 марта Министерство обороны России, публикующее документы о военно-биологических проектах США на украинской территории.

AF.mil Биологическое оружие

«Как установлено в соглашении УНТЦ, средства, полученные юридическими лицами в связи с проведением проектов Центра, исключаются из числа полученных доходов при подаче сведений в налоговые органы, а любые средства, полученные физическими лицами в связи с проведением проектов Центра, не включаются в облагаемые налогом доходы лица», — указано в партнёрском соглашении по проекту УНТЦ P363/DTRA UP-2, опубликованном российскими военными.

От УНТЦ соглашение подписано исполнительным директором Эндрю Худом, партнёром указан DTRA, а реципиентами выступили Центральная санитарно-эпидемиологическая станция в Киеве и Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.

«Представленная информация демонстрирует прямое участие и значительный интерес правительства и Госдепа США к планированию и осуществлению биологической деятельности на территории Украины, а также основные приоритеты американских военных биологов», — подчёркивает Минобороны России.