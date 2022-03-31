Тирана, 31 марта 2022, 22:48 — REGNUM Албанию 31 марта захлестнул ураганный ветер. Капризы стихи привели к ранению трех человек.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, молодой человек в городе Кучова упал с крыши, занимаясь установлением солнечной панели. Падение повлекло множественные переломы и ушиб.
Также пострадал 40-летний житель города Дерми. Его нашли на земле без сознания, мужчина упал со второго этажа, его доставили в региональный госпиталь. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Также пострадала 17-летняя девушка.
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