Тирана, 31 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Албанию 31 марта захлестнул ураганный ветер. Капризы стихи привели к ранению трех человек.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, молодой человек в городе Кучова упал с крыши, занимаясь установлением солнечной панели. Падение повлекло множественные переломы и ушиб.

Также пострадал 40-летний житель города Дерми. Его нашли на земле без сознания, мужчина упал со второго этажа, его доставили в региональный госпиталь. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Также пострадала 17-летняя девушка.