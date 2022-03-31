Рим, , 22:41 — REGNUM Благодаря позиции «Движения 5 звезд» правительство Италии отказалось от плана резкого наращивания военных расходов, сказано в заявлении популистской партии, опубликованном 31 марта.

Джузеппе Конте, лидер «Движения 5 звезд» #G7Charlevoix

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги призвал в соответствие с требованиями НАТО увеличить долю военных расходов до 2% ВВП уже к 2024 году. Для этого темпы роста военных расходов в Италии должны были вырасти вшестеро.

Повышать военные расходы надо, но нет никакой необходимости делать это уже к 2024 году, повышение должны быть постепенным и адекватно соотноситься с основными социальными и экономическими задачами страны, отметили популисты.