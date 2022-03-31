Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Более трети американских школьников жалуются на стресс, тревогу или депрессию во время пандемии коронавируса, сообщает 31 марта Reuters со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первый общенациональный опрос на данную тему также выявил, что почти пятая часть американских школьников задумывалась о самоубийстве в последний год. Около половины участников опроса также заявили, что ежедневно испытывали грусть в течение двух или более недель в 2021 году.

Уточняется, что в онлайн-опросе приняли участие 7705 учащихся 9−12 классов.