Рим, 31 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В феврале 2022 года доля граждан и предприятий Италии, которые не смогли оплатить коммунальные расходы, достигла 15%, заявил 31 марта лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

ИА REGNUM Газ

Правительству следует увеличить объем помощи населению и бизнесу и утвердить соответствующие предложения «Лиги», добавил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.