Рим, 31 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. По предварительным данным за март 2022 года, уровень годовой инфляции в Италии достиг 6,7%, сообщили 31 марта в национальной службе статистики.

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Это самый высокий показатель с 1991 года.

Основной «вклад» в инфляцию внесло подорожание энергоносителей. Стоимость потребительской корзины за год выросла на 5%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.