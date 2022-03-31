Вашингтон, 31 марта 2022, 22:30 — REGNUM США высвободят до 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил 31 марта президент США Джо Байден, передаёт The New York Times.
На протяжении 180 дней Белый дом планирует ежедневно выделять до одного миллиона баррелей нефти в рамках усилий по сдерживанию исторического роста цен на бензин в стране.
За последний год средняя цена на бензин в США выросла почти на $1,50, что подорвало доверие потребителей в преддверии промежуточных выборов в Сенат. При этом стоимость дизельного топлива, используемого фермерами и дальнобойщиками, растет в разы быстрее, что, в свою очередь, грозит ускорить и без того высокую инфляцию на все виды товаров и услуг.
Отметим, что высвобождение миллиона баррелей нефти эквивалентно примерно двум дням мирового спроса. Это также может стать крупнейшим высвобождением нефти за почти 50-летнюю историю резерва США. При этом за последние шесть месяцев США уже два раза использовали свои стратегические резервы.