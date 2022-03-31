Подгорица, , 22:28 — REGNUM Согласно последним прогнозам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), экономика Черногории в 2022 году вырастет на 3,7 процента, говорится в сообщении банка.

Черногория Aleksandr Zykov

ЕБРР снизил прогноз по экономике Черногории на два процента, поскольку он прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории в этом году на уровне 5,7 процента в ноябрьских прогнозах.

Согласно опубликованному новому отчету о перспективах региональной экономики, в следующем году ожидается рост на четыре процента.

В отчете добавляется, что до пандемии Россия была важным источником туристов.

По оценкам ЕБРР, ситуация на Украине вызвала самый большой спад предложения с 1970-х годов, добавив, что более высокие цены на продукты питания, нефть, газ и металлы окажут сильное влияние на экономическую деятельность, особенно в странах с низким уровнем дохода.