Абхазия, 22 июня, 2004, 13:41 — ИА Регнум. В торжественной обстановке в Сухуме отметили десятилетие со дня ввода российских миротворческих сил в зону грузино-абхазского конфликта.

На юбилей в Абхазию прибыли заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками по миротворческой деятельности Валерий Евневич, заместитель председателя комитета по безопасности Государственной Думы РФ, один из лидеров Народной партии России Геннадий Гудков, представители руководства Краснодарского края и др.

В торжествах приняли участие вице-президент Валерий Аршба, спикер парламента Нугзар Ашуба, премьер-министр Рауль Хаджимба, спецпредставитель Генерального секретаря ООН в Грузии Хайди Тальявини, главный военный наблюдатель Миссии ООН Хоссейн Гобаши, члены правительства и депутаты парламента Абхазии.

Перед началом торжественного собрания на территории Объединенного штаба командования Коллективных Сил СНГ состоялись праздничное построение личного состава и церемония возложения венков к обелиску миротворцам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне грузино-абхазского конфликта. Группе военнослужащих КСПМ были вручены государственные и правительственные награды Российской Федерации, а также грамоты и ценные подарки от Командования Коллективных сил.

Ценные подарки Командованию миротворческих сил преподнесли представители Краснодарского края, города Сочи, Правительство и Парламент Абхазии.

Юбилей завершился праздничным концертом.