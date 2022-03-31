Рим, 31 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В Италии по данным за февраль 2022 года доля имеющего работу трудоспособного населения достигла 59,6%, сообщили в национальной службе статистики 31 марта.

Италия

Это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Доля официально безработных снизилась до 8,5%.

За минувший год (с февраля 2021 года) число имеющих работу увеличилось на 777 тысяч человек. Значительная доля граждан (более 3 миллионов человек) трудоустроена по временным контрактам.