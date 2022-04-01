София, , 00:22 — REGNUM Болгария расследует несколько случаев целенаправленных действий «против достижения соглашения между Софией и Скопье со стороны российских агентов». Об этом 31 марта заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в Благоевграде.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

«Проверяем несколько мест, где находилась русская диаспора в Болгарии. Некоторая информация относится к российским агентам, которые действовали против достижения договоренностей с Северной Македонией», — процитировал телеканал РТС слова Петкова.

По словам Петкова, «европейское будущее Западных Балкан противоречит интересам России».

Напомним, что Болгария блокирует начало переговоров об интеграции Северной Македонии в Евросоюз, хотя два государства в 2017 году подписали Соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, которое считалось предварительным условием для начала переговоров о евроинтеграции Северной Македонии. Власти в Софии считают, что до начала переговоров необходимо решить вопросы, касающиеся македонской национальной идентичности и происхождения македонского языка.